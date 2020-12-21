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21 декабря 2020 г.

Указ главы Республики Ингушетия от 18 декабря 2020 года № 242 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 18 декабря 2020 г.
Опубликован 21 декабря 2020 г.
Вступает в силу 18 декабря 2020 г., 22 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 17 декабря 2020 г. № 113-П и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в подпункте "а" пункта 2 после слов "массовых мероприятий," дополнить словами "мероприятий, связанных с празднованием наступления Нового года,";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "с 22 октября" заменить словами "с 22 декабря";

в подпункте "а" слова "после 21 часов 00 минут" заменить словами "после 19 часов 00 минут";

в) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Установить с 21 декабря. 2020 г. по 12 января 2021 г. включительно каникулы для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Ингушетия.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта "б" пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу с 22 декабря 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов



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