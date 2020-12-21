IT-компаниям дали разъяснения по налоговым льготам в 2021 году

Минцифры совместно с Минфином и ФНС подготовило для IT-компаний официальные разъяснения по применению отраслевых налоговых льгот в 2021 года. Об этом сообщило Минцифры, куда ранее представители отрасли обращались с просьбой пояснить порядок применения льгот.

Подготовленный ведомствами документ освещает порядок применения льгот по налогу на прибыль, по социальным взносам и НДС для компаний, разрабатывающих программы для электронного документооборота, создания сайтов, управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), анализа и проверки контрагентов. В настоящий момент разъяснения направлены в ФНС.

Напомним, что "налоговый маневр" начнет действовать с 1 января 2021 года. Основная мера в рамках маневра - существенное снижение налога на прибыль и страховых взносов. Так, налог на прибыль для IT-компаний снизится с 20% до 3%. Полностью обнулится налог на прибыль для зачисления в региональные бюджеты. Страховые взносы в фонд оплаты труда уменьшатся с 14% до 7,6%.