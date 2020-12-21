Канадский пес-водитель зарулил в кювет

Необычное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано полицией канадской провинции Онтарио. На шоссе близ городка Гринвил в кювет угодил фургон. Прибыв на место происшествия, наряд полиции за рулем угодившего в переделку автомобиля обнаружил пса, породы мопсоподобная дворняга.

Раздосадованный владелец и автомобиля, и дворняги, находившийся поблизости, который и вызвал стражей порядка, объяснил, что виновник всего произошедшего его четвероногий питомец. Вынужденный ненадолго отлучиться, мужчина оставил машину на обочине дороги с бобиком на переднем пассажирском сидении и с заведенным мотором.

Сложно сказать, что взбрело в голову пса. Как бы то ни было, он включил заднюю передачу при заведенном моторе, остальное случившееся - дело техники.

Владелец попытался предотвратить съезд в канаву, но было поздно. Укором его неосмотрительности осталась легкая травма руки.