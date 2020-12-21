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21.12.2020,  
11:05
Текст:  Николай Грищенко

Командующий Тихоокеанским флотом рассказал о новых кораблях и подлодках

В 2020 году на Тихоокеанском флоте России сформировано шесть экипажей новых боевых кораблей, подводных лодок и три экипажа современных судов обеспечения. В следующем году на Дальнем Востоке планируется сформировать еще пять экипажей для новых кораблей и судов обеспечения.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

До конца года Андреевский флаг будет поднят на корвете проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" и тральщике проекта 12700 "Яков Баляев". В состав флота вскоре также вернется модернизированный фрегат "Маршал Шапошников", на котором размещено ударное ракетное оружие - комплексы крылатых ракет "Калибр" и "Уран". Кроме того, появились новые артиллерийские системы, часть оборудования заменена на современные образцы и изменились даже обводы корпуса.

В состав ВМФ уже приняты специально построенные для Тихоокеанского флота. две дизельные подводные лодки проекта 636.3. Первая субмарина "Петропавловск-Камчатский" вошла в состав ВМФ в ноябре прошлого года, а в этом году был поднят флаг на втором корабле этой серии "Волхов".

- Эти подводные лодки, способные нести крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК", значительно усилят потенциал флота, - заявил газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Еще одна очень ожидаемая боевая единица - корвет проекта 20385 "Гремящий", тоже носитель ракетного комплекса "Калибр-НК". Планируется, что на Дальний Восток корабль прибудет в 2021 году.

Обновился отряд судов обеспечения. Новейший морской буксир "Андрей Степанов" совершил переход Северным морским путем с Черноморского на Тихоокеанский флот. Своим ходом из Санкт-Петербурга прибыл самоходный плавучий кран СПК-57150.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- Помимо новых кораблей, о которых я говорил ранее, мы рассчитываем получить второй морской тральщик проекта 12700 "Александрит" - "Анатолий Шлемов". Примем в строй также малый морской танкер проекта 03182. Он выполнен как универсальная многоцелевая платформа усиленного ледового класса, - сообщил адмирал.

Кстати

На Амурском судостроительном заводе в интересах Тихоокеанского флота строятся четыре малых ракетных корабля проекта 22800 - "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск". К лету 2021 года из дока будет выведен корвет проекта 20380 "Резкий".

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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