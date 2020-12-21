Mazda возобновляет выпуск запчастей к легендарной RX-7

Mazda RX-7 не первый, не единственный и не самый массовый серийно выпускавшийся автомобиль с роторно-поршневым двигателем Ванкеля, однако он пользуется высокой репутацией среди энтузиастов автомобилей и экземпляры в хорошей сохранности сегодня уже встречаются на торгах именитых аукционов предметов роскоши.

Новый статус RX-7 поддержан теперь и автопроизводителем, объявившем о возобновлении выпуска запасных частей для модели.

Номенклатура запасных частей не полная, тем не менее составлена из востребованных на рынке деталей, для модели второго поколения, выпускавшейся с 1985 до 1992 года, их перечень насчитывает 30 единиц, для RX-7 последней итерации (1992-2002) - 61 единицу. Запасные части будут распространятся через сеть официальных дилеров Mazda в Японии и Северной Америке начиная с февраля следующего года.

Аналогичные программы поддержания классических моделей в технически исправном состоянии реализуют и другие производители. Например, Toyota минувшим летом возобновил производство запасных частей для купе 2000GT, выпущенного малой серией с 1967 по 1970 годы.