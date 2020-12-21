МЧС запустило приложения с атласом рисков

Новые мобильные сервисы разработали специалисты Информационно-аналитического центра МЧС России. Пока речь идет о шести приложениях, которые можно бесплатно скачать в онлайн-магазинах Google Play, App Store.

С помощью этих приложений можно узнать всю самую свежую информацию от российского спасательного ведомства и даже интерактивно пообщаться с операторами.

"Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

В настоящее время разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания". Первый опыт использования приложений в тестовом режиме показал, что наибольший интерес у пользователей вызывает мобильный сервис "Атлас опасностей и рисков". С его помощью можно узнать о всех угрозах и природных аномалиях, которые имеются в определенной конкретной местности, где человек в данный момент находится.

Мобильные приложения "Термические точки" внутри информационной системы "Атлас опасностей и рисков" представляют собой служебную программу, доступную до сегодняшнего дня только специалистам. По сути это подробная карта, на которую нанесены все термические аномалии, которые уловили спутники, следящие за территорией России из космоса. В МЧС решили, что ничего секретного в этой программе нет, и решили сделать ее доступной каждому. Открыв программу, любой человек сможет не только осознать уровень и количество опасностей, которые есть поблизости, но даже принять участие в ликвидации разгорающегося пожара. Скажем, если рядом карта показывает небольшую термическую точку, то это может быть либо не залитое до конца кострище, либо тлеющий окурок.

Разделы "Проверь свою готовность" и "Проверь свои знания" носят интерактивный характер и содержат так называемые чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС. Это своеобразный полезный ЕГЭ, который, с одной стороны, интересно проходить, сверяясь с правильными ответами. А с другой - он позволяет проверить и освежить знания, которые могут помочь в реальной критической ситуации и даже спасти жизнь.

"Карта рисков" содержит ежедневный прогноз о возможных угрозах природного характера

А в разделе "Что делать?" пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Даже если человек плохо видит, он будет знать, как правильно реагировать в каждой стрессовой ситуации, благодаря звуковым подсказкам.

В отношении остальных приложений тоже все просто. Раздел "МЧС рекомендует" - это хранилище знаний о безопасности, рассказывающее о причинах возникновения ЧС и их предупреждении. В "Первой помощи" содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков.

В перспективе через подобное мобильное приложение, собираясь в поход, можно будет регистрировать свою группу.