Медведев: В первом полугодии понадобится более 45 млн доз вакцины

На первые шесть месяцев 2021 года России понадобится более 45 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"На сегодняшний день произведено более полутора миллионов доз вакцины "Спутник V". В гражданский оборот введено более полумиллиона доз", - подчеркнул он в ходе совещания о масштабировании выпуска препарата. Все регионы имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины в тех объемах, в которых запланирован выпуск в гражданский оборот в декабре. "Но есть информация, что часть распределительных центров нужно дооснастить оборудованием, чтобы обеспечить доставку запланированных объемов вакцины в первом квартале следующего года", - обратил Медведев внимание.

Научный центр "Вектор" произвел 50 тысяч доз своей вакцины "ЭпиВакКорона". До конца года в оборот поступят еще порядка 25 тысяч вакцин. "Нужно ускорять работу по производству ее компонентов, чтобы к концу июня следующего года выйти на запланированный в настоящий момент выпуск этой вакцины в объеме 11 миллионов доз", - сказал замглавы Совбеза.

Увеличение производства требует решения организационных и технологических задач. Многое, с сожалением отметил Дмитрий Медведев, по-прежнему приобретается за рубежом, и сейчас правительство предпринимает меры по снижению зависимости государства от зарубежных компонентов.