Мишустин поручил к 11 января отчитаться о выплатах на детей до 8 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду и Пенсионному фонду к 11 января отчитаться в правительство об осуществлении президентских выплат в пять тысяч рублей семьям с детьми до 8 лет. На прошлой неделе глава кабмина подписал распоряжение о выделении на эти цели более 73,5 миллиардов рублей.

Также председатель правительства распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Отчет Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд должны представить до 25 декабря.

Поручения даны по итогам прошедшей 17 декабря большой пресс-конференции президента.