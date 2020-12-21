На базе электромобиля "Кама-1" сделают грузовой фургон

Камский автозавод планирует создать на базе недавно представленного легкового электромобиля "Кама-1" коммерческий автомобиль, то есть иными словами, грузовой фургон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора КамАЗа Сергея Когогина.

"В электротранспорте платформу мы сделали - дальше увеличивай мощность двигателя, расширяй базу с тем, чтоб перейти через эту платформу уже на коммерческий транспорт.

Потребуется внести изменения в конструкцию шасси, но не настолько серьезные, которые касаются трансмиссии для классической схемы. Вся архитектура электроники останется той же, силовая электрика - только блоки добавятся по мощности. Следующим этапом будет разработка такого автомобиля в сегменте в легком коммерческом транспорте", - сказал Когогин.

Напомним, что легковой пассажирский электромобиль "Кама-1" представили 10 декабря на выставке "Вузпромэкспо-2020". Машина разработана инженерным центром Санкт-Петербургского Политеха, но производить ее будет КамАЗ. Это субкомпактный трехдверный хэтчбек длиной 3,4 м и шириной 1,7 м. Он способен в повседневном режиме проезжать более 250 км без подзарядки и разгоняться до 150 км/ч, а также работать при температуре до минус 50 градусов. Машина рассчитана на четырех пассажиров. Производство "Камы-1" стартует в 2023-2024 году, в первую очередь машина ориентирована на службы каршеринга (поминутной аренды автомобилей).

"Кама-1" оснащен электродвигателем, приводящим в движение заднюю ось. Пиковая мощность может составлять 160 кВт (218 л.с.). Ёмкость батареи 33 кВт•ч обеспечивает запас хода до 250 км. Время зарядки: 2,5 или 6 часов в зависимости от мощности терминала.