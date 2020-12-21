На Индустриальном совете "Роскино" подвели итоги и рассказали о планах

В начале этого года, на международном кинофестивале в Берлине, который успел пройти как обычно, не в онлайн-формате, была обнародована громкая новость. "Роскино" объявило о создании Индустриального совета по международной деятельности при Министерстве культуры, куда войдут лидеры отечественной индустрии производства и дистрибуции кино-, ТВ- и анимации. И вот сегодня, 21 декабря, состоялось первое открытое заседание Индустриального Совета "Роскино".

Итоги работы индустрии на международных рынках подвели министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. О мерах господдержки киноиндустрии рассказали директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович и руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Также выступила руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко. В мероприятии приняли участие люди, которых представлять не надо. Сергей Сельянов, Вадим Верещагин, Юлиана Слащева, Илья Стюарт, Алексей Учитель и другие представители различных организаций, которые лидируют в стране на рынке контента и креативных индустрий.

Министр культуры Ольга Любимова обратилась к собравшимся со вступительным словом. "Мы вынуждены были очень быстро и при этом очень тщательно прорабатывать меры поддержки вместе с профессиональном сообществом, принимать решения. Хочу поблагодарить всех тех, с кем мы были вместе в этом году - от дистрибуторов до киносетей. Это очень важно и ценно, когда мы работаем в таком слаженном режиме. Итогом стали меры правительства, позволившие охватить все сферы кино, которое, как известно, заключается не только в кинопроизводстве, но и кинопоказе", - подчеркнула глава Минкультуры России.

"Для "Роскино" создание и начало работы Индустриального Совета является очень важным событием и кульминацией всей работы этого года. Поскольку "Роскино" всегда выступало в качестве активного помощника и оператора российской киноиндустрии на зарубежных рынках, необходимо максимально консолидировать дальнейшие усилия с отраслью и выстроить единый вектор движения. Хочу подчеркнуть, что все успехи отрасли и наши программы развития были бы невозможны без поддержки государства", - сказала Евгения Маркова.

Российская индустрия в 2020 году была отмечена на 10 крупных международных рынках, в которых приняли участие 156 компаний из РФ. Они презентовали 532 проекта (из них - 433 отечественных и 99, сделанных в копродукции с другими странами). "РГ" освещала работу представителей страны на международных рынках контента, рассказывала и о проекте Russian Film Festival - онлайн фестиваль нашего кино на зарубежных видео-платформах. Свыше 105 тысяч зрителей в Австралии и Мексике, где кинонедели прошли в ноябре и первой половине декабря, смотрели российское кино. До конца декабря фестиваль еще проходит в Испании и Бразилии. Наше издание подробно освещало и онлайн-рынок контента для зарубежных специалистов Key Buyers Event, в преддверии которого Евгения Маркова дала видеоинтервью "РГ".

Но на сегодняшнем заседании Индустриального Совета не только подводили итоги, но и строили вполне конкретные планы на будущее. Например, была определена стратегическая цель российской индустрии - в среднесрочной перспективе (5-7лет) - войти в топ-5 поставщиков контента на мировом рынке. Для достижения такой амбициозной цели будет реализована программа развития. Нужно сказать, что в этом году Россия уже вошла в десятку лучших стран, которые производят сериалы. Так что перспективы в плане кино и анимации у нас есть.

По итогам заседания Индустриального Совета приняты основные решения, в числе которых: утверждение "Роскино" как единого оператора продвижения российского контента на международный рынок. Это означает, что представление России на ключевых международных мероприятиях будет проходить под единым брендом.

В 2021 году проведут расширенный Key Buyers Event. В каком формате, пока неясно - время покажет. Проект недель российского кино за рубежом Russian Film Festival получит свое развитие. "Роскино" планирует, как и делало в этом году, проводить образовательные программы для представителей киноиндустрии на международном уровне, заниматься активной деятельностью в сфере разработки федеральных рибейтов (возврат средств за съемки) и продвижения России как съемочной локации на международном уровне. Кроме того, в планах - запустить отраслевой сайт на нескольких языках, продолжить работу с зарубежными медиа и увеличить размер экспортной выручки - кино может приносить солидный доход, и такую возможность упускать не стоит.