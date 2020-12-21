Новые вагоны с гуманитарной помощью из России ждут в Карабахе

В ближайшее время в Нагорный Карабах прибудет новая партия гуманитарной помощи в 35 железнодорожных вагонах. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

"В вагонах находятся пиломатериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Всего по железной дороге до Еревана планируется доставить 1 200 тонн грузов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Накануне российский гуманитарный груз с 300 кубометрами пиломатериалов доставили в Степанакерт, Мартуни, Мардакерт и Аскеран. Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен десятого ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились лидеры России, Азербайджана и Армении.