Опасна ли пена для бесконтактной мойки автомобиля

На мойке самообслуживания машина несколько раз обрабатывается реагентами, которые за считанные минуты разъедают слой грязи. Многие автовладельцы считают их обычным мыльным раствором, при попадании которого на кожу ничего критичного не произойдет.

Пенный распылитель, с помощью которого на кузов наносится слой моющего вещества, представляет собой опасность, если направить его на человека. Велик шанс получить химический ожог, если раствор попадет на открытые участки тела. Пена представляет собой состав с высоким содержанием щелочи, которая приводит к сильному раздражению.

Безопасная пена имеет хороший, нетоксичный состав, но стоит дорого, пишет aif.ru. Поэтому далеко не каждая мойка ее закупает.

Во время обработки автомобиля нужно пользоваться резиновыми перчатками и защитными очками, которые закрывают не только глаза, но и часть лица. Если пена попадет в глаза - нужно их срочно промыть большим количеством воды, иначе велик риск того, что машину водитель вести не сможет.

Однако пена опасна не только для человека: при неправильном использовании она может повредить лакокрасочное покрытие кузова. В частности, ее нельзя наносить больше, чем на 5 минут.

Необходимо не наскоро споласкивать автомобиль водой, а тщательно смывать состав. Иначе концентрированный раствор моющего средства осядет на стыках панелей или же на водовыпусках, где рано или поздно обернется ржавчиной.

Если пену плохо смыть, то появятся белые разводы, которые нельзя будет убрать. Нельзя наносить состав на горячие поверхности: к примеру, кузов, нагретый солнцем. Также не следует обрабатывать детали, которые были покрашены менее 3 месяцев назад. Проблемы от неправильного использования пены появятся не сразу, но устранить их будет невозможно.