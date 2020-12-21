Отвечать за утилизацию упаковки товаров будет производитель

"Расширенная ответственность производителя действовала более четырех лет и показала полную экологическую и экономическую стагнацию: в стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов, - констатировала Виктория Абрамченко. - Поэтому государством определяются новые правила, которые будут стимулировать утилизацию отходов в соответствии с национальными целями развития, установленными главой государства".
Полный баланс между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией должен быть достигнут к 2022 году, объявила вице-премьер. Предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно - заключать договоры с утилизатором или утилизировать упаковку на своих мощностях. Или же платить экологический сбор. Участники заседания отметили, что это создаст необходимый импульс для утилизации образуемых отходов и позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.
Кроме того, члены рабочей группы отметили, что этот механизм не приведет к удорожанию потребительских товаров, а администрирование системы через цифровизацию и перевод отчетности в электронную форму не создаст административных барьеров для бизнеса.
"Мы поддерживаем концептуальные изменения, предложенные правительством, - сообщил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Нечаев. - Ответственность за утилизацию упаковки должна быть реализована именно производителями товаров, которые являются заказчиками упаковки и влияют на ее характеристики, в том числе, в пользу экологичности. А благодаря цифровизации администрирование расширенной ответственности производителя не создаст предпосылок для административных барьеров на бизнес. В то же время очень важно сохранить механизм ассоциаций, коллективной ответственности, при установлении правительством критериев, которым объединения должны будут соответствовать".
С ним согласился и председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. По его мнению, дискуссия по концептуальному подходу завершена, есть понятная точка отсчета в построении экологически ответственной модели поведения хозяйствующих субъектов, обязанных утилизировать упаковку по выбранной схеме.
"Предлагаемый комплексный подход плюс цифровизация позволят обеспечить эффективность и прозрачность действия института расширенной ответственности производителя в стране, - отметил Рашид Исмаилов. - Контроль за исполнением расширенной ответственности должен быть жестким".
Ответственным ведомствам совместно с участниками рынка предстоит большая работа по созданию нового нормативно-правового регулирования, отметила Виктория Абрамченко.
"Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, - подчеркнула вице-премьер. - В числе принятых решений - усиление контроля за фактической утилизацией, которая будет реализована благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров".
В рамках мер государственной поддержки отраслей, которые реализуют фактическую утилизацию и стимулируют использование вторсырья, Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу России совместно с Минприроды проработать включение обязательного процента вторсырья в требования к упаковочным изделиям.
"В концепции совершенствования механизмов расширенной ответственности производителей, которую мы направили в правительство, прописано, что за упаковку должны платить производители товара, - сказал глава Минприроды Александр Козлов. - Для нас здесь самое важное, чтобы плата за утилизацию упаковки не входила в тариф для населения и чтобы цена товара на полке не выросла. Именно об этом говорил президент страны во время пресс-конференции 17 декабря. Платить за утилизацию упаковки должен бизнес. Производителям товара нужно подумать о создании более компактной и легкоперерабатываемой упаковки, о вовлечении максимального количества вторичного сырья в производство, чтобы минимизировать свои расходы за сбор и утилизацию отходов".
Руководитель ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин обратил внимание, что от использования товаров образуется до 30% всех твердых коммунальных отходов. Из-за недостатков ныне действующего механизма ответственности производителей переработчики отходов недополучают сырье, их мощности простаивают. По его мнению, пересмотр механизма ответственности производителей устранит эту проблему и будет способствовать уменьшению объема вывозимых на полигоны отходов.
"Подготовлена качественная концепция, в нее заложено большое количество новых, прогрессивных идей, - прокомментировал результаты заседания рабочей группы генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. - Институт расширенной ответственности производителя крайне важен для выстраивания эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. После того, как расширенная ответственность производителя заработает, рынок станет по-настоящему прозрачным".
Население платит региональным операторам по обращению с отходами более 190 млрд рублей в год, а бизнес - немногим более 3 млрд рублей, напомнил Денис Буцаев. По его мнению, именно производитель отвечает за всю выпущенную в оборот упаковку. И он же должен оплачивать ее переработку.