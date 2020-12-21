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21.12.2020 21:02
Рубрика: Общество

Отвечать за утилизацию упаковки товаров будет производитель

Текст: Алексей Дуэль
Отменить нормативы по утилизации упаковки товаров, но при этом сохранить ответственность производителя товара за ее переработку решили на заседании рабочей группы по созданию новой концепции расширенной ответственности производителя под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Расширенная ответственность производителя действовала более четырех лет и показала полную экологическую и экономическую стагнацию: в стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов, - констатировала Виктория Абрамченко. - Поэтому государством определяются новые правила, которые будут стимулировать утилизацию отходов в соответствии с национальными целями развития, установленными главой государства".

Фото: iStock
Утверждены новые правила переработки и утилизации биоотходов

Полный баланс между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией должен быть достигнут к 2022 году, объявила вице-премьер. Предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно - заключать договоры с утилизатором или утилизировать упаковку на своих мощностях. Или же платить экологический сбор. Участники заседания отметили, что это создаст необходимый импульс для утилизации образуемых отходов и позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.

Кроме того, члены рабочей группы отметили, что этот механизм не приведет к удорожанию потребительских товаров, а администрирование системы через цифровизацию и перевод отчетности в электронную форму не создаст административных барьеров для бизнеса.

"Мы поддерживаем концептуальные изменения, предложенные правительством, - сообщил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Нечаев. - Ответственность за утилизацию упаковки должна быть реализована именно производителями товаров, которые являются заказчиками упаковки и влияют на ее характеристики, в том числе, в пользу экологичности. А благодаря цифровизации администрирование расширенной ответственности производителя не создаст предпосылок для административных барьеров на бизнес. В то же время очень важно сохранить механизм ассоциаций, коллективной ответственности, при установлении правительством критериев, которым объединения должны будут соответствовать".

С ним согласился и председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. По его мнению, дискуссия по концептуальному подходу завершена, есть понятная точка отсчета в построении экологически ответственной модели поведения хозяйствующих субъектов, обязанных утилизировать упаковку по выбранной схеме.

"Предлагаемый комплексный подход плюс цифровизация позволят обеспечить эффективность и прозрачность действия института расширенной ответственности производителя в стране, - отметил Рашид Исмаилов. - Контроль за исполнением расширенной ответственности должен быть жестким".

Ответственным ведомствам совместно с участниками рынка предстоит большая работа по созданию нового нормативно-правового регулирования, отметила Виктория Абрамченко.

"Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, - подчеркнула вице-премьер. - В числе принятых решений - усиление контроля за фактической утилизацией, которая будет реализована благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров".

В рамках мер государственной поддержки отраслей, которые реализуют фактическую утилизацию и стимулируют использование вторсырья, Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу России совместно с Минприроды проработать включение обязательного процента вторсырья в требования к упаковочным изделиям.

"В концепции совершенствования механизмов расширенной ответственности производителей, которую мы направили в правительство, прописано, что за упаковку должны платить производители товара, - сказал глава Минприроды Александр Козлов. - Для нас здесь самое важное, чтобы плата за утилизацию упаковки не входила в тариф для населения и чтобы цена товара на полке не выросла. Именно об этом говорил президент страны во время пресс-конференции 17 декабря. Платить за утилизацию упаковки должен бизнес. Производителям товара нужно подумать о создании более компактной и легкоперерабатываемой упаковки, о вовлечении максимального количества вторичного сырья в производство, чтобы минимизировать свои расходы за сбор и утилизацию отходов".

Руководитель ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин обратил внимание, что от использования товаров образуется до 30% всех твердых коммунальных отходов. Из-за недостатков ныне действующего механизма ответственности производителей переработчики отходов недополучают сырье, их мощности простаивают. По его мнению, пересмотр механизма ответственности производителей устранит эту проблему и будет способствовать уменьшению объема вывозимых на полигоны отходов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"Подготовлена качественная концепция, в нее заложено большое количество новых, прогрессивных идей, - прокомментировал результаты заседания рабочей группы генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. - Институт расширенной ответственности производителя крайне важен для выстраивания эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. После того, как расширенная ответственность производителя заработает, рынок станет по-настоящему прозрачным".

Население платит региональным операторам по обращению с отходами более 190 млрд рублей в год, а бизнес - немногим более 3 млрд рублей, напомнил Денис Буцаев. По его мнению, именно производитель отвечает за всю выпущенную в оборот упаковку. И он же должен оплачивать ее переработку.

Общество Экология Экономика Бизнес Правительство Вице-премьеры

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