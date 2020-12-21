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21.12.2020 10:51
Рубрика: Digital

Понятие "соцсеть" закрепят законодательно

Текст: Ирина Алпатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В российском законодательстве может появиться определение "социальная сеть", сообщает ТАСС. Такую поправку в закон 2017 года о регулировании социальных сетей предложили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Они предлагают законодательно закрепить следующее определение соцсетей: "сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ".

Ранее на рассмотрение в Госдуме были предложены поправки об обязанности социальных сетей мониторить размещенный в них контент и блокировать противоправную информацию, в том числе выражающую "явное неуважение" к обществу, государству и Конституции РФ. Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагалось наделить Роскомнадзор.

Digital Интернет Законодательная власть Госдума

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