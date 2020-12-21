Повторным нарушениям водителей изменят срок

Если водитель-нарушитель оплатил штраф до вступления в силу постановления о правонарушении, то он будет считаться подвергнутым наказанию в течение года с момента оплаты. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях правительство внесло в Госдуму.

Такая поправка четко устанавливает, кого и когда можно привлекать за повторное нарушение. Решение о необходимости четко прописать эти сроки в КоАП вынес Конституционный суд.

Напомним, что путаница в этом вопросе вскрылась, когда костромское ГИБДД оштрафовало некую гражданку за повторное превышение скорости. Действительно, до этого гражданка превышала скорость более чем на 40, но менее чем на 60 км/ч. Однако с момента уплаты ее штрафа прошло больше года. Поэтому она посчитала, что теперь более строгое наказание за повторное нарушение на нее не распространяется. Но инспектор считал срок не с момента уплаты штрафа, а с момента вступления в законную силу постановления о нем. А вступает оно в силу через десять дней с момента его получения нарушителем. А это может быть и месяц.

Районный суд встал на сторону гражданки и решил постановление отменить, а дело переквалифицировать по более мягкой статье. Однако ГИБДД обжаловало это решение в Костромском областном суде. А Костромской суд, поняв, что дело вовсе не однозначное, направил запрос в Конституционный суд. Конституционный суд разобрал статьи КоАП, которые вызвали такое непонимание, и решил, что Кодекс надо исправить.

Ведь действительно, у нас предусмотрена возможность уплаты штрафа до вступления в силу постановления. При этом штраф можно оплатить со скидкой в 50 процентов, если успеть это сделать в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Это сделано для того, чтобы стимулировать нарушителей самостоятельно и быстро оплачивать штрафы. И с момента введения скидки собираемость штрафов выросла с 30 до 80 процентов. Но с другой стороны, считать человека подвергнутым наказанию с момента уплаты им штрафа нельзя - это противоречит Конституции.

КС постановил внести поправки в законодательство. А до их вступления в силу считать, что срок для тех, кто оплатил половину штрафа, в течение которого они считаются подвергнутыми наказанию, истекает через год после оплаты штрафа.

В поправках, которые правительство внесло в Госдуму, уточняется, что лиц, уплативших штраф до вступления в силу постановления, считать подвергнутыми наказанию со дня вступления в силу постановления до истечения одного года со дня уплаты штрафа.

За повторный проезд на красный свет или выезд на встречную полосу уже грозит лишение прав

И это действительно важное уточнение для водителей. Ведь за повторное превышение скорости на 40 - 60 км/ч штраф увеличивается на тысячу рублей. Но за повторный проезд на красный свет грозит лишение права управления на 4 - 6 месяцев. А за повторный выезд на встречную полосу - лишение прав на год. А обычный человек, если не собирается обжаловать наказание, точно не отсчитывает время, когда там постановление вступит в силу. Он штраф оплатит, и забудет об этом инциденте, как о больном сне.

Новая поправка делает еще более привлекательной возможность уплаты штрафа со скидкой, тем более что это не отменяет права на его обжалование.