Публикацию инструкций по изготовлению оружия могут запретить

В СМИ и интернете предлагается запретить публикацию инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В России уже запрещена публикация инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предлагается аналогичный запрет и в отношении оружия.

В частности, к единому реестру запрещенных сайтов власти смогут относить интернет-порталы, содержащие сведения о об изготовлении, переделке или восстановлении огнестрельного оружия.

Внесенный законопроект, как уже писала "РГ", также вводит запрет на выдачу лицензий на владение оружием людям с двумя и более погашенными судимостями, запрещает хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Вводимые ограничения также направлены на предупреждение преступлений со стороны лиц, которых поймали на пьяном вождении.