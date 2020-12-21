Путин напомнил о готовности продлить Договор о СНВ

Россия готова продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, но ответа от Вашингтона нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

"Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной. Высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, других регионах мира. Не прекращается военная активность блока НАТО", - констатировал Верховный главнокомандующий. "Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу", - заметил он.

Нет определенности и в отношении Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. "Мы неоднократно уже заявили о готовности продлить это соглашение, ответа - нет", - сказал Путин.

Россия детально анализирует геостратегическую и военно-политическую ситуацию, прогнозирует возможные варианты ее развития. "В 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие пять лет. В ходе этой работы учтены все существующие и прогнозируемые угрозы безопасности России, а также растущие боевые возможности нашей Армии и Флота", - сказал президент.

"Главный вывод очевиден. Будем и дальше активно и качественно развивать Вооруженные Силы, повышать их боеготовность и эффективность", - заявил Путин.