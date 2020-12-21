На трассе М-3 начали строить новую развязку

Строительство новой развязки началось на 131 километре трассы М-3 "Украина", сообщили в госкомпании "Автодор".

Завершить строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2021 года. После запуска движения на этом участке трассы скоростной режим будет повышен с 70 километров в час до 110 километров в час.

Развязка повысит безопасность движения на трассе М-3 в Калужской области, водители смогут развернуться в Москву или Калугу без каких-либо светофоров. После ее открытия улучшится транспортная доступность близлежащих населенных пунктов Головтеево, Максимовка и Подполково, улучшится экологическая обстановка, так как транзитный транспорт будет двигаться без остановок, отметили в госкомпании.

Для жителей этих населенных пунктов будет организован выезд на разворотную петлю, чтобы проехать в направлении Москвы, так и съезд в сторону Калуги.