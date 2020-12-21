У погибшего под Тверью 12-летнего мальчика нашли признаки интоксикации

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего ребенка.

Напомним, тело подростка без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено 17 декабря возле стелы "Вечная память" в городе Нелидове. На месте происшествия среди прочих предметов найден пустой баллон из-под освежителя воздуха.

- При судебно-медицинском исследовании тела обнаружены признаки интоксикации и установлен предварительный судебно-медицинский диагноз - токсическое действие неустановленного вещества, - пояснили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

По факту гибели ребенка Нелидовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.