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21.12.2020 13:24
Рубрика: Общество

В Москве появятся 550 точек сбора и утилизации новогодних елок

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

В столице с января откроется 550 пунктов сбора и утилизации новогодних елей в рамках акции "Елочный круговорот". Об этом рассказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Фото: Александр Корольков/РГ
С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки

По его словам, в столице ежегодно растет число точек сбора новогодних елей. Так, если в 2016 году был всего один пункт приема елей на территории природного парка Битца, то уже в январе 2020 года работали 416 пунктов, на них собрали 52 тысячи елей. "В этом году география приема елей ещё расширится, - рассказал Кульбачевский. - Основная цель акции - привлечь москвичей к обдуманному сбору отходов. Все собранные хвойные пойдут в качестве подстилок для животных в Центр реабилитации животных или на на укрепление дорожек и лыжней на территории особо охраняемых природных территорий города.

В 2021 году акция продлится с 2 января до 20 февраля. Самый активный период, как и в прошлом году, ожидается после Старого Нового года.

Для того, чтобы сдать новогоднюю елку, необходимо очистить ее от мишуры и игрушек. При этом ель не должна быть покрашена.

Напомним, что в воскресенье в столице открылись 207 елочных базаров, работать они будут до 31 декабря.

Кстати

Адреса пунктов приема можно посмотреть на data.mos.ru в разделе "Пункты приема на утилизацию деревьев по программе "Елочный круговорот".

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