В Москве стартовала запись на вакцинацию для работников промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ

Новости

Успехи России в развитии военных беспилотников признали в Китае 11:20
Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 91 рубля 11:13
Воробьев: Подземного метро в Подмосковье в ближайшее время не будет 11:06
Деду Морозу подарили дачу под Калугой 11:03
Ипотека "Минус три процента" будет действовать в Подмосковье еще два года 10:59
СМИ: Прилетевших в Европу из Британии не выпускают из аэропортов 10:57
Воробьев: Школы Подмосковья не перейдут на постоянную "дистанционку" 10:56
Звонарь рассказал, когда начинается отсчет нового года 10:55
Александр Кузнецов сыграет в новых "Фантастических тварях" 10:53
Понятие "соцсеть" закрепят законодательно 10:51
Польша приостановила авиасообщение с Британией 10:50
Кредиты оборонных предприятий выросли почти на триллион рублей 10:44
Мишустин поручил к 11 января отчитаться о выплатах на детей до 8 лет 10:42
Ростуризм указал уровень снижения объема внутреннего турпотока в 2020 году 10:40
Среди петроглифов в Хабаровском крае обнаружили древнего лося 10:34
Мишустин поручил проверить полноту выплат медработникам 10:34
Медики в Качканаре получили выплаты после пресс-конференции президента 10:30
Мишустин ждет предложения по улучшению оплаты труда педагогов 10:28
МВД: Убитая мужем нижегородка перед смертью обращалась в полицию 09:58
На Урале воспитанники детсада получили ожоги от бактерицидной лампы 09:50
Школьники получат аналог популярного видеосервиса для занятий на "удаленке" 09:48
Экс-футболист "Спартака" Промес признался, что был потрясен арестом 09:43
Россия испытала "летающую БМД" с высокоточными ракетами 09:35
Оперштаб: Еще 4798 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Московскому клубу Pravda грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 09:45
Рубрика: Общество

В Москве стартовала запись на вакцинацию для работников промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ

Текст: Любовь Проценко
С понедельника, 21 декабря, в пунктах вакцинации столицы могут сделать прививку от коронавируса работники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации. То есть те, кто по роду занятий часто контактирует с большим количеством людей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

"В Москве созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогли максимально большое количество людей из основных групп риска. На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. С сегодняшнего дня мы открываем возможность записаться на вакцинацию для новых групп риска: работников промышленности, энергетики, транспорта и средств массовой информации", - рассказала вице-мэр.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19

Напомним, Москва стала первым городом мира, где была организована бесплатная масштабная вакцинация от COVID-19 для людей из основных групп риска. С 5 декабря вакцинацию начали проходить работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг.

Горожан с первоочередным правом на прививку от коронавируса информируют о такой возможности, в том числе с помощью СМС-рассылки.

Пока пройти вакцинацию от коронавируса могут жители столицы из групп риска в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют прикрепление к одной из городских поликлиник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли. Для этого подойдет справка с места работы.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Дополнительная информация размещена в специальном разделе портала mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица Москва Правительство Москвы ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Мишустин поручил проверить полноту выплат медработникам
Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 91 рубля
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих
ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации