Новости

В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих 07:58
Россияне выступили против сокращения новогодних каникул 07:57
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении 07:16
За два месяца в Китае вакцинируют от коронавируса 50 миллионов граждан 06:58
Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу 06:46
Названа безвредная доза алкоголя в новогоднюю ночь 06:43
Конгресс США продлил финансирование правительства еще на сутки 06:05
Канада приостановит авиасообщение с Великобританией 05:16
CNN: США начали выводить своих военных из Сомали 05:11
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19 05:10
Питоны могут войти в рацион жителей Флориды 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19 04:39
День зимнего солнцестояния наступил в России 04:14
Латвия и Финляндия прервали международное сообщение с Великобританией 03:36
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность 03:31
Для въезда в Сербию теперь нужен тест на коронавирус 03:16
Британский кабмин соберется на экстренное заседание из-за мутации коронавируса 02:53
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии 02:41
"Необходимые" работники попали во вторую волну вакцинации в США 02:21
Новый штамм коронавируса добрался до Австралии 02:20
Сатурн и Юпитер соединятся на небе впервые за 794 года 01:58
Власти Марокко приостановили авиасообщение с Великобританией 01:45
Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации коронавируса 00:50
Турция приостановила авиасообщение с четырьмя странами из-за COVID-19 00:46
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум 00:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
21.12.2020 07:16
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В Москве ожидаются скачки атмосферного давления. В начале недели оно будет аномально высоким, а в конце - аномально низким, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Москву завалит снегом циклон "Грета"

По его словам, 21 декабря будет по-настоящему высокое атмосферное давление - на 10-15 мм рт. ст. выше нормы, а уже в пятницу опустится ниже нормы на 6-8 мм рт. ст. "Это будет происходить из-за противостояния антициклона и циклона", - цитирует ТАСС метеоролога. Вильфанд напомнил, что нормой для столицы является 748 мм рт. ст.

Между тем, по данным Гидрометцентра, в понедельник днем атмосферное давление в Москве будет 760 мм рт. ст., во вторник - 758 мм рт. ст., в среду - 750 мм рт. ст., в четверг - 744 мм рт. ст., в пятницу - 742 мм рт. ст., в субботу - 739 мм. рт. ст.

Ранее Вильфанд рассказал, какой бывает погода в Москве на Новый год. Данные многолетних метеонаблюдений свидетельствуют, что в новогоднюю ночь в столице не бывает сильных морозов или снегопадов. Средняя ночная температура во второй половине XX века первого января была минус 9,1 градусов, а за последние 20 лет - минус 7,1 градуса. Количество осадков в праздничную ночь в XXI веке сократилось приблизительно на 40%.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации