Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении

В Москве ожидаются скачки атмосферного давления. В начале недели оно будет аномально высоким, а в конце - аномально низким, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 21 декабря будет по-настоящему высокое атмосферное давление - на 10-15 мм рт. ст. выше нормы, а уже в пятницу опустится ниже нормы на 6-8 мм рт. ст. "Это будет происходить из-за противостояния антициклона и циклона", - цитирует ТАСС метеоролога. Вильфанд напомнил, что нормой для столицы является 748 мм рт. ст.

Между тем, по данным Гидрометцентра, в понедельник днем атмосферное давление в Москве будет 760 мм рт. ст., во вторник - 758 мм рт. ст., в среду - 750 мм рт. ст., в четверг - 744 мм рт. ст., в пятницу - 742 мм рт. ст., в субботу - 739 мм. рт. ст.

Ранее Вильфанд рассказал, какой бывает погода в Москве на Новый год. Данные многолетних метеонаблюдений свидетельствуют, что в новогоднюю ночь в столице не бывает сильных морозов или снегопадов. Средняя ночная температура во второй половине XX века первого января была минус 9,1 градусов, а за последние 20 лет - минус 7,1 градуса. Количество осадков в праздничную ночь в XXI веке сократилось приблизительно на 40%.