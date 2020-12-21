На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео о дороге

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку по факту нарушения трудовых прав работников дорожного предприятия. Двух мужчин уволили после снятого ими видео о неправильной укладке асфальта на улице Больничной.

"Просто кинули трудовую и сказали: валите отсюда, не получите ни выходное пособие, ни расчет, ничего. До свидания, парни", - заявили они на размещенной в соцсетях видеозаписи.

Надзорное ведомство установило, что порядок увольнения сотрудников не был соблюден, нарушены их права на своевременное получение заработной платы. Выяснилось, что заключаемые с работниками трудовые договоры не соответствуют установленным требованиям.

"Кроме того, с привлечением специалистов проведены лабораторные исследования качества укладки дорожного покрытия улицы Больничной, по итогам которых установлено, что качество асфальта не соответствует нормативным требованиям, а муниципальный контракт в установленный срок не исполнен", - сообщает прокуратура Сахалинской области.

В отношении подрядной организации - работодателя возбуждены административные дела. В адрес МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" и подрядных организаций внесены представления об устранении нарушений.