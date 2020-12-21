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21.12.2020 09:25
Рубрика: Происшествия

Минздрав прокомментировал пожар на станции переливания крови в Уфе

Текст: Айгуль Камаева

При пожаре в Республиканской станции переливания крови запасы компонентов крови не пострадали. Происшествие не повлияло на обеспечение этими компонентами медицинских организаций, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

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По данным ведомства, ранним утром 21 декабря в здании станции сработала звуковая противопожарная сигнализация, сообщение о возгорании в пожарную часть поступило автоматически. Возгорание началось на четвертом этаже в бактериальной лаборатории. Сразу после срабатывания сигнализации из здания эвакуировали персонал - около 40 человек.

В минздраве подтвердили: никто не пострадал. В восемь утра по московскому времени на станции возобновили работу по отпуску компонентов крови и начались работы по устранению последствия пожара.

Напомним, к тушению пожара на станции переливания крови были привлечены 15 единиц техники и 61 человек личного состава МЧС. Полную ликвидацию пожара объявили в девять утра по московскому времени.

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