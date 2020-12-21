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21.12.2020 12:43
Рубрика: Общество

Новосибирский ученый призвал прививать норок от COVID-19

Текст: Никита Зайков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые должны исследовать возможные природные источники инфекций, которые могут передаваться человеку, а норок и других пушных зверей нужно прививать от коронавируса. С такими утверждениями на дальневосточном онлайн-форуме "ДФО-2020" выступил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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Как передает РИА Новости, ученый отметил необходимость широкомасштабного мониторинга появления новых опасных для человека инфекций на территории России. По словам Сергея Нетесова, подобная работа в мировом масштабе сейчас только начинается. Такое утверждение было высказано на фоне резонансного решения властей Дании, которые осенью заявили, что все норки на территории страны должны быть уничтожены.

В скандинавском королевстве вынужденную меру объяснили тем, что пушные зверьки стали носителями опасно мутировавшего коронавируса. Там началась кампания по уничтожению нескольких миллионов норок, содержащихся на фермах. Дания оставалась одним из крупнейших европейских импортеров ценного меха, национальная ассоциация объединяет около 1,5 тысячи заводчиков и поставляет на рынок около 40 процентов норок в мире.

- Наверное, Дания и Нидерланды поступили очень эмоционально, уничтожив всех норок - у них всего 20 процентов ферм было заражено, а они уничтожили всех, - подчеркнул Сергей Нетесов. - Если мы в больших масштабах выращиваем каких-то животных, давайте думать о том, какие заболевания мы от них получим. Норок абсолютно точно надо прививать от коронавирусной инфекции. Мы же прививаем от коронавирусной инфекции птиц - гамма-коронавирусы их прилично поражают.

При этом, как считает эксперт, птицы эволюционно далеки от человека, а вот норки, хорьки и другие пушные звери биологически более близки. Подходящий для их вакцинации препарат был разработан около полувека назад.

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