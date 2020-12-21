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21.12.2020 11:06

В Томской области назвали лучшие предприятия по охране труда

 АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ) стало одним из победителей регионального конкурса "Лучшая организация Томской области по охране труда в 2020 году".

Конкурс проводился под эгидой департамента труда и занятости населения Томской области в целях обмена лучшими практиками в области охраны труда среди предприятий региона. В числе оцениваемых критериев - отсутствие несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний на производстве, своевременное проведение специальной оценки условий труда согласно требованиям законодательства, повышение уровня информированности работников.

Томский завод электроприводов признан лучшим в области охраны труда среди производственных организаций с численностью работников более 500 человек. Жюри конкурса отметило достижения завода в подержании культуры безопасности, на предприятии эффективно исполняется коллективный договор. ТОМЗЭЛ уделяет большое внимание улучшению условий труда и обновлению оборудования, в том числе, используя станки с числовым программным управлением. На постоянной основе реализуются программы обучения и повышения квалификации сотрудников. Работники обеспечиваются специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты.

Система управления охраной труда АО "ТОМЗЭЛ" соответствует требованиям международного стандарта, что подтверждено соответствующим сертификатом.

Справка

 АО "ТОМЗЭЛ" (дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь") образовано в 1998 году. Основное направление деятельности завода - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для организаций топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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