31 декабря в Кабардино-Балкарии объявили выходным

Глава КБР Казбек Коков в понедельник подписал указ, в котором постановил перенести рабочий день с 31 декабря на последнюю субботу 2020 года для госслужащих органов исполнительной власти.

Как говорится в тексте указа, аналогичные рекомендации даны всем организациям региона.

- Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики <…> Предложить руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, рассмотреть возможность организации рабочего времени в декабре 2020 года в аналогичном порядке, - написано в указе главы республики.

Документ уже опубликован и вступил в силу.

Ранее сообщалось, что последний день этого года также будет выходным в Ставропольском крае и еще ряде регионов России.