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21.12.2020 21:31
Рубрика: Общество

Ученые определили характер гибели каспийских тюленей в Дагестане

Текст: Николай Грищенко
Фото: В.Калиничев/ РИА Новости Фото: В.Калиничев/ РИА Новости
Фото: В.Калиничев/ РИА Новости

Российские ученые-биологи пришли к выводу, что массовая гибель каспийских тюленей на побережье Дагестана обусловлена природными факторами. Гипотеза об отравлении животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также браконьерского лова не подтверждается результатами экспертиз.

Поиском причин гибели 313 тюленей занималась специально созданная Каспийская научная экспедиция. В ее состав вошли научные сотрудники Института прикладных проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН, а также Центра океанографии и морской биологии "Москвариум". К наблюдениям за морскими млекопитающими и заборам проб воды было привлечено научное судно "Исследователь Каспия".

Фото: Photoxpress
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"В результате вскрытий тюленей собран большой объем проб, который позволит провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19", - говорится в сообщении Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как отметил доктор биологических наук Вячеслав Бизиков, основные версии гибели каспийского тюленя связаны с естественными природными факторами. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

По словам ученого версия гибели животных во время промысла рыбы также исключается, так как отсутствуют следы сетей и других орудий лова.

"Гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей", - считает Вячеслав Бизиков.

Напомним, что выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря наблюдались после продолжительных штормов в 2012 и 2016 годах.

Справка "РГ"

Каспийский тюлень - представитель семейства настоящих тюленей Phocidae. Единственное на Каспии морское млекопитающее. Длина тела 120-148 сантиметров, вес 80-90 килограмм. Считается самым маленьким тюленем в мире. Ныряет на 80 метров, живет до 50 лет.

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