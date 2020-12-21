Экс-глава Коми Гайзер в суде не признал вину в превышении полномочий

В городском суде Сыктывкара 21 декабря началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Свою вину в превышении должностных полномочий обвиняемый не признал и заявил, что намерен отстаивать собственную позицию.

Уголовный процесс идет в прямом эфире в группе в соцсети объединенной пресс-службы судов Республики Коми. Ни Вячеслав Гайзер, ни его защитник Дарья Евменина против этого не возражали.

Напомним, в отношении экс-главы Вячеслава Гайзера возбудили новое уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, еще семь лет назад Гайзер дал распоряжение главе Сыктывкара Ивану Поздееву выделить без аукциона участки земли известному бизнесмену Александру Ольшевскому. Тот заплатил за них 2,6 миллиона рублей при рыночной стоимости в 11,4 миллиона.

Иван Поздеев осужден, он дал показания. Самого Вячеслава Гайзера в 2019 году приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.