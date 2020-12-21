В Петербурге клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за ночную вечеринку

В Петербурге на 100 тысяч рублей оштрафована компания, которая проводила вечеринку в клубе "Москва" на Дунайском проспекте. Мероприятие не завершилось после 23.00, в зале было более 200 посетителей, многие из которых забыли про маски и перчатки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании в Московском райсуде, представитель клуба признал все нарушения и заявил, что раскаивается в содеянном и обещает, что такого больше не повторится.

В данный момент сам клуб фактически законсервирован до 15 января. Также представитель заведения пожаловался на сложное материальное положение и попросил о минимальном штрафе. Суд услышал просьбу малого бизнеса и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

В принципе, это не так много. Например, Ледовый дворец после концерта Басты, собравшего более 6 тысяч человек, должен заплатить 480 тысяч рублей за то, что многие зрители вставали и обнимались на последней песне.

Напомним, до 25 декабря в Петербурге предприятия общественного питания должны закрываться до 23.00, также в городе запрещены все досуговые мероприятия, на которые собираются более 50 человек. В Петербурге ежедневно проводятся рейды по заведениям, которые нарушают установленные правила. Причем, к ответственности сейчас привлекают не только владельцев заведений, но и самих посетителей, в основном им вменяют то, что они ходят в общественных местах без масок.