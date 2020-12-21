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21.12.2020 15:22
Рубрика: Экономика

В Сочи объявили дату открытия горнолыжного сезона

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Первым горнолыжный сезон в Сочи откроет курорт "Красная Поляна". Это произойдет 24 декабря. Для катания станут доступны трассы и сноупарк на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, расположенные в горной долине "Цирк-2", сообщили "РГ" в местной пресс-службе.

Фото: РИА Новости
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Долгожданное открытие горнолыжных склонов стало возможным благодаря обильному снегопаду, принесенному накануне на горный хребет Аибга снежным циклоном. Особенный климат горной долины "Цирк-2" позволил курорту накапливать снег, начиная со дня первого снегопада, который пришел в Красную Поляну в октябре. По прогнозам метеорологов, снегопад в Красной Поляне будет идти до середины недели, что дает гарантию горнолыжникам и сноубордистам открыть сезон уже в ближайший четверг.

- Готовность курорта к открытию зимнего сезона стопроцентная, - рассказал генеральный директор горного курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский журналистам в рамках пресс-тура в минувшую пятницу. - В этом году откроется несколько горных трасс, в том числе первая горная трасса в высокогорной части курорта "Первый снег", оборудованная отдельным бугельным подъемником. Также запускается несколько инстаграмных мест - панорамный инфинити-бассейн, горные бани "4 стихии", площадка "Времена года" со световым куполом и 12-метровой елкой.

В зимнем сезоне-2020/2021 для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 километров трасс, девять зон для фрирайда, 14 современных подъемников и три сноупарка с различными фигурами. Для катающихся откроются пункты проката снаряжения, служба инструкторов, Академия райдеров для обучения катанию детей, рестораны и кафе.

Как заявил во время пресс-тура генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, официальное открытие планируется 26 декабря.

Фото: iStock
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- В этом зимнем сезоне открылась новая канатная дорога "Вероника" - более комфортная, устойчивая к вибрации и менее шумная, с 10-местными кабинами, - отметил он. - Она стала тридцатой на курорте. "Вероника" расположена на Южном склоне хребта Аибга с перепадом высот примерно 600 метров от нижней до верхней станции, ее длина составляет свыше двух километров, а пропускная способность - 2,4 тысячи человек в час.

До этого на Южном склоне, излюбленном месте горнолыжников, работала только одна катаная дорога - "Эдельвейс". Новая канатка существенно разгрузит пассажиропоток, а также упростит вопрос безопасности. Напомним, на курорте "Роза Хутор" находятся 102 километра трасс и расположены более 400 снежных установок (это самая крупная в Европе система искусственного оснежения).

О начале горнолыжного сезона на курорте "Газпром" пока не сообщается.

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