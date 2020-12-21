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21.12.2020 19:36
Рубрика: Общество

Дамира узнают по глазам

Пилот, посадивший самолет на кукурузное поле, стал Дедом Морозом
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Роль новогоднего волшебника Дамир Юсупов примерил на себя впервые: пилот дал старт работе службы доставки подарков в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Проект работает так: в торговых центрах и магазинах стоят елки, на них - открытки с детскими желаниями. Посетители снимают открытки, покупают подарки, а волонтеры развозят их по адресам.

Фото: Пресс-служба акции МЫВМЕСТЕ/ТАСС
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- Проекту в этом году исполняется 20 лет, - рассказал идеолог акции, председатель добровольческого движения "Дорогами добра" Валерий Басай. - Когда-то мы с единомышленниками искали формат поздравлений для детей из детских домов, детей с инвалидностью. Первая "Елка" была рассчитана на 40 детей, в этом году мы поздравляем 3,5 тысячи детей. Акция пройдет во всех городах России, к участию подключились дипломатические представительства Киргизии и Таджикистана, ведем переговоры с Сербией.

- Я очень обрадовался предложению стать Дедом Морозом. Это доброе мероприятие. Особо не готовился, немного волнуюсь, конечно, но со мной будут верные друзья - Снегурочка и Лунтик. Поэтому все будет хорошо! - сказал Дамир Юсупов.

Первым подарок из рук летчика получил одиннадцатилетний Клим. Принимать поздравления с наступающим праздником он вышел на улицу к наряженной во дворе елке. Дед Мороз Юсупов в роль вжился быстро: просил рассказать стихотворение, водил хоровод, пытался заморозить присутствующих волшебным посохом и даже кряхтел, как и положено пожилому волшебнику. Клим поначалу стеснялся и посматривал на маму, но потом освоился. А когда Дед Мороз вручил ему коробку с конструктором-самолетом, и вовсе забыл о волнении - разулыбался и с радостью начал позировать журналистам для фото.

- Об акции нам рассказали в школе, - рассказывает мама Клима Елена. - Раньше мы никогда не участвовали в подобных проектах. На этот раз сын в подарок попросили конструктор: мелкие детали помогают развивать моторику - это очень полезно для Клима. А Дамира Юсупова я сразу узнала, хоть он и был в гриме. По глазам узнала...

В этот же день Дед Мороз поздравил еще двух горожан: 12-летнюю Юлю и 84-летнего председателя районного отделения Союза блокадников Ленинграда Валентину Евгеньевну Удалову. Пенсионерка, кстати, в ответ подарила сказочным персонажам книги о блокаде Ленинграда.

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