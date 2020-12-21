Медики в Качканаре получили выплаты после пресс-конференции президента

Качканарским врачам сегодня перевели деньги за помощь пациентам с COVID-19.

Как сообщили "РГ" в оперштабе, по данным Минздрава выплаты по дополнительной заявке провели 18 декабря. Сегодня, в понедельник, в 11:30 деньги пришли на карты медработников.

Напомним, на пресс-конференции президента Владимира Путина озвучили, что медицинские работники из Качканара пожаловались на то, что не получили выплаты, связанные с работой с пациентами больными коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Свердловской области тогда заявил, что выплаты производились в соответствии с законодательством. А следственный комитет Свердловской области начал проверку информации.