Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о назначении мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого замгубернатора.

Как сообщили в региональном департамент информационной политики, Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур.

"Курирование вопросов экономики, развитие агломерации - это только малая часть того, чем предстоит заниматься", - отметил губернатор.

Ранее стало известно, что занимавший пост замглавы Алексей Орлов перешел на работу в администрацию Екатеринбурга в качестве вице-мэра.

"Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живет наш регион", - считает Куйвашев.