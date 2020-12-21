Роспотребнадзор: Выявленные мутации COVID-19 не повлияют на клиническую картину

В ведомстве рассказали, что штамм VUI 202012/01, выявленный в Великобритании, определяется множественными мутациями спайкового белка (делеция 69-70, делеция 144-145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H).

"В базе данных GISAID, около 6% вирусов из Великобритании (все принадлежат кладе GR), дата сбора которых начинается с 1 ноября, имеют несколько из этих мутаций", - уточняют в Роспотребнадзоре. Там добавляют, что вирусам свойственны мутации. Как правило, они являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов.

Мутации вирусов редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход. Тем не менее ученые отслеживают все мутации и разбирают их детально.

В российских регионах регулярно отбирают материалы от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, который имеет большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов.