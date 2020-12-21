Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 г. и будут действовать в течение недели", - говорится в сообщении.

Как уточняется, ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании сейчас тщательно изучается. Дальнейшие решения будут приняты по итогам анализа. Кроме того, Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19, отмечается в сообщении.