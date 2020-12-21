Россияне стали чаще расплачиваться бесконтактным способом

Уже в следующем году примерно три четверти всех покупок россияне будут совершать бесконтактным способом - с помощью банковских карт и мобильных приложений. Такие прогнозы дает в своем исследовании Россельхозбанк.

В течение всего 2020 года бесконтактные формы оплаты неуклонно росли. Так, по данным аналитиков, за первые 6 месяцев объем использования бесконтактных форм оплаты вырос на 91 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, а по итогам 10 месяцев рост составил уже 120 процентов.

Если в прошлом году бесконтактно совершалась только каждая третья (30 процентов) покупка, в этом году - уже каждая вторая (56). Увеличился и средний размер бесконтактной транзакции - до 640 рублей.

Банковская карта далеко не единственный инструмент бесконтактной оплаты, хотя и самый популярный на сегодняшний день. Совершить покупку также можно с помощью мобильного телефона, установив на него соответствующее приложение, с помощью умных часов, специальных платежных колец или даже брелоков.

По данным аналитиков, банковские карты занимают 89 процентов бесконтактных транзакций, на втором месте - платежи с помощью смартфонов на платформе iOS. По итогам 10 месяцев 2020 года, с использованием таких телефонов было совершено больше 6 процентов бесконтактных платежей. Для сравнения, в 2019 году их доля составляла около 4 процентов. На третьем месте по популярности - смартфоны на платформе Android, с долей 3 процента. В прошлом году их доля составляла 2 процента. Все остальные бесконтактные платежные устройства практически не заметны в структуре транзакций и поэтому занимают четвертое место с совокупной долей около 2 процентов.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем мобильные устройства с платежными приложения имеют все шансы если и не занять первое место в системе бесконтактных платежей, то существенно потеснить банковские карты.

"Именно ведущие производители смартфонов совместно с платежными системами предложили клиентам бесконтактный способ оплаты- этоудобно, быстро и надежно - вот три ключевые характеристики, которые понравились пользователям, - поясняет доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. - Но в условиях пандемии коронавируса добавилась четвертая характеристика - безопасность. В отличие от наличных денег бесконтактный платеж не требует оплаты из рук в руки, следовательно, риск заражения вирусами сводится к нулю".

В 2020 году россияне стали чаще расплачиваться бесконтактными способами в продуктовых супермаркетах, магазинах бытовой техники и электроники, а также в аптеках. Эти категории продемонстрировали наибольший рост за год.

Устоявшееся заблуждение о том, что бесконтактные формы оплаты широко распространены лишь в крупных мегаполисах, а также исключительно среди молодого поколения, опровергают цифры. Так, согласно данным Росстата, около 50 процентов покупателей старше 55 лет предпочитают бесконтактную оплату банковской картой. Среди более молодого поколения этот процент незначительно выше - 60 процентов людей в возрасте до 25 лет платят картой.

"Сложившийся стереотип, что старшее поколение избегает онлайн покупок и бесконтактной оплаты, давно и безвозвратно ушел в прошлое, - уверена заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова. - Уровень технологической грамотности старшего поколения в данном направлении уже достаточно высок".

Вместе с ростом бесконтактных платежей ожидаемо снизился оборот бумажных денег. Если еще в 2014 году доля населения, использующего при оплате товаров и услуг преимущественно наличные деньги, составляла 74 процента, то в 2018 году она сократилась вдвое (37 процентов), а в настоящее время находится около отметки 30 процентов. По данным ЦБ РФ, в ноябре 2020 года объем банкнот в обращении за месяц сократился на 41,9 миллиарда рублей.

Конечно, полного ухода из оборота наличности не произойдет, по крайней мере в ближайшее время. Россияне по-прежнему предпочитают иметь при себе определенную сумму наличных средств, объясняя это привычкой, простотой, удобством и предпочтением мелких торговых точек в наличной оплате.

Кроме того, несмотря на активное повышение финансовой грамотности, по-прежнему сохраняется существенный процент населения, в основном среди старшего поколения, для которых единственно возможный способ оплаты - наличные деньги.

"Старшее поколение привыкло расплачиваться по старинке, и никакая реклама и курсы финансовой грамотности не заставят наших бабушек и дедушек пользоваться последними технологическими и маркетинговыми достижениями, - считает председатель правового центра защиты "Дело жизни" Иван Соловьев. - Платежи "глаза в глаза" и "из рук в руки" еще долго будут практиковаться".

Несмотря на это, по прогнозам, уже в 2021 году более 70 процентов всех платежей будут совершаться бесконтактно.

"Доля бесконтактных платежей растет ежегодно за счет удобства такого способа оплаты, - говорит руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк. - В этом году на динамику дополнительно повлияла эпидемическая ситуация, которая дала дополнительный толчок к использованию безопасных форм платежей. В дальнейшем мы ожидаем продолжения этой тенденции: все больше людей понимают преимущества таких способов оплаты".