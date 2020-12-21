Россияне выступили против сокращения новогодних каникул

Против того, чтобы отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, высказались 59 процентов опрошенных россиян, "за" - около трети. При этом, по данным портала, среди женщин противников этой идеи больше, чем среди мужчин - 62 против 56 процентов.

Сторонников длинных новогодних каникул оказалось больше среди молодых россиян. А опрошенные в возрасте от 55 лет и старше разделились почти поровну - сократить праздничные дни согласились 53 процента респондентов. Далее идет снижение.

Больше всего сторонников сокращения каникул нашлось в сфере безопасности и среди топ-менеджеров, где эта доля достигает 45 процентов. Меньше всего - среди сотрудников сферы закупок (28 процентов), искусства и массмедиа (27 процентов), а также среди студентов и новичков в трудовых коллективах (18 процентов).

Географические пристрастия в этом вопросе оказались следующими: больше половины россиян (51 процент) согласились с идеей сокращения новогодних каникул только в Ивановской области, а наименьшая доля поддерживающих такую возможность проживает в Хабаровском и Забайкальском краях - примерно пятая часть граждан.