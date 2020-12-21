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21.12.2020 07:57
Рубрика: Общество

Россияне выступили против сокращения новогодних каникул

Текст: Александр Проценко
Опрос, проведенный кадровым порталом HeadHunter показал: большинство россиян не поддерживают идею сокращения новогодних каникул. С таким предложением ранее выступил бывший главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его поддержали и другие политики.

Против того, чтобы отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, высказались 59 процентов опрошенных россиян, "за" - около трети. При этом, по данным портала, среди женщин противников этой идеи больше, чем среди мужчин - 62 против 56 процентов.

Фото: iStock
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Сторонников длинных новогодних каникул оказалось больше среди молодых россиян. А опрошенные в возрасте от 55 лет и старше разделились почти поровну - сократить праздничные дни согласились 53 процента респондентов. Далее идет снижение.

Больше всего сторонников сокращения каникул нашлось в сфере безопасности и среди топ-менеджеров, где эта доля достигает 45 процентов. Меньше всего - среди сотрудников сферы закупок (28 процентов), искусства и массмедиа (27 процентов), а также среди студентов и новичков в трудовых коллективах (18 процентов).

Географические пристрастия в этом вопросе оказались следующими: больше половины россиян (51 процент) согласились с идеей сокращения новогодних каникул только в Ивановской области, а наименьшая доля поддерживающих такую возможность проживает в Хабаровском и Забайкальском краях - примерно пятая часть граждан.

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