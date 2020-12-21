Российские ученые проверят информацию о новом штамме коронавируса

Российские специалисты изучают информацию о новом штамме коронавируса, решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что новый мутировавший SARS-CoV-2, обнаруженный в Англии, распространяется быстрее обычного коронавируса, пишут РИА Новости со ссылкой на минздрав туманного Альбиона. Агентством приводятся слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, который говорит, что новый тип коронавируса может быть на 70 процентов заразнее уже известного, и эта мутация стала причиной резкого роста заболеваемости в стране в декабре этого года.

Сегодня почти 20 стран, 14 из которых - члены ЕС, решили закрыть или ограничить сообщение с Великобританией. В России меры введены пока на ближайшую неделю оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Самолеты перестанут летать в Великобританию и обратно в ночь с 21 на 22 декабря.