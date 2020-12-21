Российский интернет успешно преодолел "ковидный стресс-тест"

В 2020 году аудитория российского рунета могла достичь 100 миллионов, однако осталась на уровне прошлого года - 95,5 млн пользователей, что, как и годом ранее, составляет 78,1% населения России. Зато существенно - почти на 2 млн - выросла аудитория мобильного интернета, приблизившись к общей аудитории рунета. Она составила 87,1 млн человек (71,2% населения России).

В 2021 году основным трендом станет развитие удаленных технологий, которые получили распространение во время ковида. Фото: Сергей Михеев

По мнению Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), сектор интернета успешно прошел "стресс-тест" этого года. И российские, и зарубежные компании, работающие в рунете, показали свою устойчивость и востребованность. По мнению ассоциации, Россия обладает уникальной позицией, так как почти во всех сегментах у нас есть сильные игроки.

"Когда мы в апреле делали прогнозы на 2020 год, то были весьма пессимистичны, - рассказали в РАЭК. - Вплоть до прогнозирования отрицательной динамики рынка. Сейчас признаем, что были неправы". По итогам года отрасль покажет рост 15-16%, считают теперь в РАЭК. Все сегменты в составе отрасли вырастут. Лидер - электрокоммерция (+16-18%). Ее догоняет цифровой контент (онлайн-видео, музыка, электронные книги и игры) - рост может составить 15-16%. Хуже дела обстоят у инфраструктуры и связи (+8-10%), а также рекламы и маркетинга (+2-3%). В РАЭК полагают, что выиграли сегменты, связанные с пользовательскими платежами. Сегмент B2B пострадал сильнее, так как компании сократили расходы, направляя их на поддержание бизнес-процессов. Но несмотря на кризисный сценарий эти сегменты все равно показали лучшие результаты, чем предполагалось в начале года

Изменился характер пользования интернетом, обратили внимание в РАЭК: выросла популярность различных сервисов и приложений, увеличилось время, проводимое в сети.

Важнейшим трендом 2020 года стало "пандемическое регулирование" - целая система льгот, налоговый маневр для ИТ-компаний, гранты и льготное кредитование, а также другие меры поддержки.

В РАЭК отметили снятие целого ряда административных барьеров - разрешение дистанционной продажи безрецептурных лекарственных средств, расширение по всей России налогового режима для самозанятых. Возобновлена дискуссия по интернет-торговле алкоголем (пока окончательного решения нет). Сформировалось регулирование новый отношений, в том числе в сфере удаленной работы. Законодательные поправки расширили применением электронного документооборота. Отдельный важный трек этого года - принятие нормативных актов по экспериментальным правовым режимам, которые будут запущены в январе 2021 года.

QR-коды показали свою эффективность и востребованность, в дальнейшем они будут использоваться еще чаще - в том числе и для идентификации личности

Пока отрасль не дождалась изменений по некоторым направлениям работы. По-прежнему не упрощен доступ бизнеса к большим данным, не получил развитие суверенный интернет.

Технологии, получившие широкое распространение в 2020 году в связи с COVID-19, станут основным трендом и развития интернета и в следующем году, отметил главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Речь идет о технологиях удаленной работы, онлайн-обучения, использовании QR-кодов и других "пандемических трендах".

К удаленным технологиям, которые получат широкое применение, относятся и доставка беспилотными аппаратами, другие виды бесконтактной доставки, видеосервисы и технологии совместной работы.

По мнению Казаряна, удаленная работа станет нормой, а не исключением. При этом он ожидает некоторого разочарования в дистанционном образовании. "Мы оказались не готовы к этой процедуре, мы не понимаем до сих пор, как правильно обучать людей дистанционно, как не заставлять детей и студентов сидеть приклеенными к экранам, как проверять их знания и не давать им отставать от сверстников, которые продолжают учиться офлайн", - сказал аналитик.

Также в РАЭК полагают, что в 2021 году активнее начнут применяться QR-коды, которые показали свою эффективность в уходящем году как инструмент для идентификации личности в период использования цифровых пропусков. Ранее минцифры анонсировало запуск предвестника цифрового паспорта в виде мобильного приложения, которое также будет работать по QR-коду.

95,5 миллиона пользовались интернетом в 2020 году

Другой важный технологический тренд - использование искусственного интеллекта и его ответственное использование. В уходящем году уже появился ряд документов по его регулированию, в том числе Концепция развития искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. ИИ будут активно использовать в беспилотном транспорте, медицине и других отраслях, уверены в РАЭК.