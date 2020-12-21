Конгресс США продлил финансирование правительства еще на сутки

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил инициативу о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки - по 21 декабря включительно. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

В ближайшие часы инициативу должен подписать президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности американских госучреждений истекал в ночь на 21 декабря.

Ранее демократы и республиканцы в сенате США смогли договориться и согласовали дополнительный пакет помощи в связи с пандемией коронавируса. На стимулирование экономики будет выделено почти 900 миллиардов долларов.