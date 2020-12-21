Шойгу сообщил о росте интенсивности разведки США у границ РФ

Интенсивность разведывательной деятельности США вблизи российских границ в 2020 году возросла на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Такие данные в понедельник на итоговой коллегии военного ведомства озвучил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По словам министра действия американских самолетов и кораблей возле наших границ зачастую носят демонстративный характер. "НАТО системно проводит тренировки у западных, восточных и южных рубежей нашей страны. В августе-сентябре в таких маневрах приняли участие 55 боевых самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики, а также 12 кораблей - носителей высокоточного оружия", - рассказал глава российского военного ведомства.

Недавно Сергей Шойгу уже заявлял о возросшем числе разведывательных полетов авиации НАТО у границ РФ и Беларуси.

По его словам, попытки Североатлантического альянса демонстрировать силу вызывают обеспокоенность у российских военных.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в свою очередь отметил, что за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих.