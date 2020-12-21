СМИ: Арбитра матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" отстранят от работы

Главный судья матча 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком" Игорь Панин будет отстранен от работы на неопределенный срок, сообщает "Спорт-Экспресс".

Встреча команд состоялась 13 декабря в Сочи и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. По данным издания, через несколько часов после финального свистка рефери уже сидел в ресторане вместе с представителями клуба из Краснодарского края. В РФС это сочли неприемлемым - Панин таким образом нарушил внутренний кодекс. Сам судья обвинения отрицает.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Панина в прошедшей игре.