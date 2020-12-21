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21.12.2020 14:20
Рубрика: Власть

Соцсетям будет рекомендовано блокировать мат

Текст: Татьяна Замахина

Профильный комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки об обязанности соцсетей блокировать запрещенную информацию. Авторы поправок дали пояснение о норме, касающейся нецензурной лексики. За отказ удаления сообщений и видеороликов с ней наказания не будет.

Фото: iStock
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Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал таблицу поправок ко второму чтению законопроекта о социальных сетях, его рекомендовано поставить в повестку заседания ГД на 22 декабря.

Согласно документу, соцсети должны будут блокировать противоправный контент - в том числе детскую порнографию, призывы к экстремизму, инструкции по изготовлению наркотиков и т.п. Владельцы соцсетей, кроме того, обязаны не допускать распространение материалов, содержащих нецензурную брань.

Правила вступают с 1 февраля 2021 года, но прямого запрета на мат вводить не планируется.

- Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани, - уточнил коллегам один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Боярский. Он заявил, что речь о призыве к соцсетям его блокировать. "Дальше это будет на совести, собственно, социальной сети, и тех решений, которые они будут применять", - сказал парламентарий.

- Мы прекрасно понимаем, что вычистить всю ненормативную лексику из комментариев или каких-то сообществ на сегодняшний день не представляется возможным, - добавил он. - Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Его соавтор, глава профильного комитета Александр Хинштейн напомнил, что в России употребление ненормативной лексики является действием, образующим состав административного правонарушения.

В целом авторы своим проектом хотят "сделать достаточно однозначным политический посыл, чтобы социальная сеть сама занималась мониторингом противоправного контента" и оперативно блокировала его, сказал также Боярский. Он уточнил, что социальной сети будет даваться 24 часа на принятие решения о блокировке запрещенной информации, в том числе, по жалобам пользователей. Если у администрации ресурса возникнут вопросы, он сможет временно заблокировать спорный контент и обратиться в Роскомнадзор за разъяснениями. Ведомство в течение трех дней даст ответ. После этого контент либо заблокируют окончательно, либо разблокируют.

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