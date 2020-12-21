"Спутник V" может быть эффективен против нового штамма коронавируса

Российская вакцина "Спутник М" может быть эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Европе. С таким предположением выступил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Свое заявление Дмитриев сделал на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между центром РФПИ, центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca. Шведско-британская фармкомпания проведет клинические исследования комбинированной вакцины - один из компонентов которой разработан в Оксфордском университете, а в качестве второго будет использоваться один из двух компонентов российской вакцины "Спутник V".

В видеоконференции, организованной в рамках церемонии, принял участие и президент. Владимир Путин отметил, что считает международное сотрудничество наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом.