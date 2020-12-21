Свыше 40 процентов испанцев готовы привиться от коронавируса

В Испании растет число людей, которые готовы привиться от коронавируса в первый же день, как только вакцина станет для них доступна. Согласно последнему опросу, проведенному Центром социальных исследований, свыше 40 процентов респондентов ответили утвердительно на этот вопрос (еще месяц назад таких было 36 процентов).

При этом сократилось количество тех, кто хотел бы посмотреть сначала на результаты вакцинации других людей и лишь затем последовать их примеру. В ноябре таких было 47 процентов респондентов, сейчас их сталось 28 процентов.

Обратила на себя внимание политическая позиция участников опроса. В Испании при проведении того или иного исследования частенько интересуются, какие партии поддерживают респонденты. Так вот, оказалось, что скорейшее начало кампании по вакцинации поддерживают сторонники правящих Испанской социалистической рабочей партии и партии "Подемос" ("Мы можем"), в их среде таких людей более 50 процентов. Выше концентрация только среди сторонников региональных сил, которые в этом году часто поддерживали решения правительства.

А вот оппозиционные силы настроены довольно скептически. Среди последователей правой партии "Вокс" ("Голос") принять участие в вакцинации готовы лишь чуть более трети опрошенных (24 процента сразу же, еще 12 процентов - после того, как будут известны результаты первых прививок).

Стоит отметить, что опрос проводился на фоне начала вакцинации в Великобритании, но до того, как стало известно о появлении в Соединенном Королевстве нового, более заразного штамма коронавируса.