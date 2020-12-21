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21.12.2020 15:18
Рубрика: В мире

Трамп реформирует систему управления хакерскими структурами

Текст: Александр Гасюк
Администрация президента США Дональда Трампа, срок работы которой истекает через месяц, напоследок решила провернуть масштабную реформу в американском разведсообществе. Как сообщило издание Defense One, речь идет о разделении руководства главного шпионского ведомства страны, Агентства национальной безопасности (АНБ), и организационно входящего в структуру Пентагона Кибернетического командования (КК). На текущий момент обе эти спецструктуры, занимающиеся взломами через интернет компьютерных сетей и коммуникаций по всему миру, возглавляет один человек - генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Продавливаемое Белым домом разделение руководства АНБ и КК призвано повысить эффективность кибернаступательных операций США в отношении противников, утверждает Defense One. В том, что такие атаки активно проводятся Вашингтоном на протяжении последнего десятилетия известно по многочисленным утечкам в американских СМИ. Так, в 2012 году газета The New York Times раскрыла факт прямого указания экс-президента Барака Обамы использовать разработанную в АНБ программу Stuxnet для саботажа ядерной программы Ирана, а в 2018 году журналисты узнали о санкции Дональда Трампа кибератаковать расположенное в России "Агентство интернет-исследований" в отместку за бездоказательно приписываемое Москве вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

Фото: iStock
Специалист по безопасности развенчал популярный миф о русских хакерах

Показательно, что именно в эти дни на страницах американской прессы вновь бушует скандал с якобы имевшим место массовым "проникновением русских хакеров в сети федерального правительства США". Шума как всегда много, а доказательств - ноль. В Кремле категорически отвергли какую-либо причастность нашей страны к этому. Как заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах". Посол России в США Анатолий Антонов также назвал инсинуации американских СМИ "беспочвенными", вновь заявил, что Москва не проводит "наступательных" операций в виртуальном пространстве" и призвал Вашингтон к возобновлению диалога по информационной безопасности.

Здесь уместно напомнить, что именно Трамп еще два года назад подписал обновленную стратегию в области национальной кибербезопасности, которая смещает акцент на проводимые США "превентивные кибероперации наступательного характера", находящиеся "ниже порога войны". И выводящие из строя критическую инфраструктуру противников виртуальные атаки - прямая задача КК, созданного Пентагоном еще в 2009 году.

Правда, поначалу у новой структуры не хватало ни опыта, ни ресурсов для реализации поставленных целей и пентагоновское киберкомандование целиком полагалось на глобальную техническую разведку АНБ. С тех пор сложился симбиоз военных и гражданских хакеров, который к настоящему времени превратился в серьезную внутриполитическую, бюрократическую и даже узкопрофессиональную проблему для Вашингтона. Мало того, что в руках у занимающего свою должность уже два с половиной года Пола Накасоне оказалось сосредоточено слишком много полномочий, так еще и действия подчиненных ему структур оказались сильно дублированы, что частенько выливается в ненужную конкуренцию между ними. Главная же опасность, по мнению экспертов, проявилась в том, что организованные американскими военными хакерами громкие кибератаки, со временем стали компрометировать "тихие" методы глобального радиоэлектронного шпионажа АНБ.

В итоге, инициированное в последние дни работы Дональда Трампа в Белом доме разделение руководства двух ведущих киберструктур США в настоящее время обсуждается на уровне объединенного комитета начальников штабов Пентагона, пишет издание Politico. Правда, сугубо утилитарный вопрос повышения эффективности американских киберопераций по всему миру немедленно стал предметом острой политической борьбы в Вашингтоне. В демократической партии США, представитель которой - Джозеф Байден победил на президентских выборах-2020 и готовится вступить 20 января в должность - усмотрели в прощальных реформах от Трампа попытку поквитаться с американским разведсообществом за недостаточную поддержку, оказанную спецслужбами в ходе его первого и, возможно, последнего президентского срока.

В мире США Дональд Трамп

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