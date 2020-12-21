В Беларуси вакцинация "Спутником V" начнется в январе

Министр напомнил, что по договоренности лидеров РФ и РБ Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях "Спутника V". После всестороннего изучения поданного российской стороной в регуляторные органы РБ досье, пояснил министр, принято решение о регистрации данной вакцины и разрешении ее к применению и обороту на территории республики. "Вакцина может применяться уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей ее поставки", - констатировал отраслевой руководитель.

По его словам, "на первом этапе планируется вакцинировать 200 тысяч человек с дальнейшим охватом в 2 млн". Правда, он воздержался от определения более точной цифры, которая, по его словам, будет зависеть "от эпидемической ситуации", добавив, что совместно с экспертами будет выработана пошаговая стратегия.

Прежде всего, констатировал Пиневич, вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и иных сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Все они получат вакцину бесплатно.

В Минздраве РБ обратили особое внимание на тот факт. что у вакцинированных людей вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. Это обеспечивается за счет использования двух разных векторов, доставляющих препарат и одновременно решающих проблему возможного нейтрализующего эффекта при второй инъекции.

Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с другими поставщиками препарата, министр дал понять, что рассматриваются все варианты. "Но работа с российскими коллегами является приоритетной, тем более, что мы работаем по возможной локализации производства вакцины на территории республики", - подчеркнул он.

Местные новостные порталы сообщают, что регистрационное досье вакцины "Спутник V" было подано в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении на процедуру условной государственной регистрации месяц назад. Специально созданной группой экспертов были проанализированы материалы, касающиеся ее доклинического изучения. "Мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодня данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", - резюмировал белорусский руководитель здравоохранения.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", в ее клиническое испытание на территории РБ были включены 100 участников, разделенных на две группы: первая получила вакцину, а вторая - плацебо.

По состоянию на 9 декабря, все 100 участников исследования третьей фазы получили первый компонент вакцины, второй - 98: у двух пациентов была выявлена коронавирусная инфекция при обязательном тестировании на выявления РНК SARS-CoV-2 перед введением второй дозы. "Вторую прививку получили 98 человек, двое между первым и вторым введением контактировали с зараженным человеком и переболели, поэтому вторая фаза прививки им не была произведена", - рассказал Пиневич, сообщив также, что наблюдение за участниками исследования продолжится в течение 180 дней, после чего будет подготовлен финальный отчет.

"Мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодня данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", - резюмировал белорусский руководитель здравоохранения.