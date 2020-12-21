В Беларуси зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Клинические исследования "Спутника V" в Беларуси начались 1 октября при поддержке РФПИ с соблюдением всех международных требований. Было привито 100 добровольцев в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров.

При регистрации вакцины министерство здравоохранения Беларуси также учитывало данные, полученные при проведении клинических исследований в России, в которых на тот момент приняло участие 22 714 человек. Результаты анализа данных третьей заключительной контрольной точки в рамках пострегистрационных исследований были объявлены 14 декабря. По данным НИЦ имени Гамалеи и РФПИ, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%, а в отношении тяжести течения COVID-19, если после вакцинации все же происходило заражение, вакцина показала 100% протективный эффект.

Эти выводы разработчики вакцины сделали на основании данных о том, что в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было.

В настоящее время в партнерстве с РФПИ в Беларуси ведется работа для локализации производства вакцины "Спутник V", отмечается в сообщении Фонда.

"Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины "Спутник V", а также первым государством после России, официально зарегистрировавшим вакцину, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Специалисты министерства здравоохранения Беларуси, так же, как и их российские коллеги, высоко оценили безопасность и эффективность вакцины "Спутник V", созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Регистрация вакцины в Беларуси и локализация ее производства позволят значительно ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье граждан с помощью одной из наиболее эффективных вакцин, доступных в мире на сегодняшний день".