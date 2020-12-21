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21.12.2020 16:03
Рубрика: В мире

В Дании эксгумируют и сожгут 4 миллиона забитых из-за COVID-19 норок

Текст: Диана Ковалева
Фото: EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS Фото: EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS
Фото: EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS

Датские власти выкопают и сожгут четыре миллиона норок, которых ранее забили из-за обнаружения у них мутировавшего штамма коронавируса. Как сообщает BBC, правительство приняло такое решение, так как зарытые трупы зверьков могут в будущем представлять угрозу экологии.

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
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Особенную тревогу вызывают два места захоронения, которые, по мнению местных жителей, могут заразить находящиеся поблизости источники питьевой воды и озеро, где официально разрешено купаться. Парламент Дании уже поддержал инициативу правительства. Эксгумация норок пройдет в мае - по оценкам властей, к этому времени риск заражения коронавирусом от трупов животных сойдет на нет.

Напомним, что ранее в Дании сразу на нескольких фермах были обнаружены норки, зараженные коронавирусом. В короткий срок было убито несколько миллионов животных. Позже министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен принес извинения фермерам и признал, что уничтожать все поголовье не следовало.

Через некоторое время после захоронения убитых млекопитающих местные СМИ окрестили их "зомби-норками" из-за того, что те в результате образования газов при разложении стали в буквальном смысле подниматься из-под земли.

В мире Европа Дания Пандемия коронавируса COVID-19

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